مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة شخصين، نُقلت جثامينهما إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وإصابة شخصين آخرين وحالتهم خطرة.

وأفاد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، أن 4 سيارات هرعوا إلى موقع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وقع بين سيارة ربع نقل وآخرى ملاكي ودراجة آلية، تسبب في سقوط ضحايا ومصابين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن.