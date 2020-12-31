بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت قوات الشرطة بدمياط، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، حملة لمنع دخول الرواد، ووقف أية احتفالات بعيد الميلاد المجيد، تزامنا مع تكثيف الخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ المدينة، مساء اليوم الخميس.

وجرى منع دخول غير المقيمين بالمدينة، ضمن الإجراءات التي جاءت للحد من التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في تصريح صحفي، جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات وزارة الصحة وعدم التواجد بالتجمعات نهائيا حفاظا على سلامتهم.