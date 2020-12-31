أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها

Print
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها

مصراوي Masrawy

10:42 م الخميس 31 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت قوات الشرطة بدمياط، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، حملة لمنع دخول الرواد، ووقف أية احتفالات بعيد الميلاد المجيد، تزامنا مع تكثيف الخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ المدينة، مساء اليوم الخميس.

وجرى منع دخول غير المقيمين بالمدينة، ضمن الإجراءات التي جاءت للحد من التجمعات لمجابهة انتشار المستجد.

وناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في تصريح صحفي، جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات وزارة الصحة وعدم التواجد بالتجمعات نهائيا حفاظا على سلامتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية