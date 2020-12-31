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إطلالات اليوم.. مي عمر أنيقة وسيرين بفستان طويل

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إطلالات اليوم.. مي عمر أنيقة وسيرين بفستان طويل إطلالات اليوم.. مي عمر أنيقة وسيرين بفستان طويل

مصراوي Masrawy

08:00 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مي عمر:

طلّت الفنانة مي عمر في صورة نشرتها عبر "إنستجرام" بشمير باللون الأبيض وجيب قصير باللون الأسود، مع جاكيت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج وحذاء باللوني الأبيض والأسود ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- سيرين عبد النور:

وفي أحدث صورة للفنانة سيرين عبد النور عبر "إنستجرام"، طلّت بفستان باللوني الكافيه والأسود، كت بدون أكمام، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة.

- كارول سماحة:

وارتدت المطربة كارول سماحة بفستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، تميز بوجود فتحة عند منطقة الساق، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا، وذلك خلال ظهورها عبر "إنستجرام".

- هند صبري:

أما الفنانة هند صبري فظهرت في صورة نشرتها بـ"إنستجرام"، بقميص باللون الأبيض مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

-علا رشدي:

كما ارتدت الفنانة علا رشدي بدي باللون الأسود، مع بنطلون باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

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