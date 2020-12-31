★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

تطلق وزارة السياحة والآثار، مساء الخميس، بمصر والعالم أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة.

وبحسب بيان اليوم، يرسل هذا العمل الفني رسالة أمل وحب للحياة، تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها الغير محدودة من شواطئ فيروزية ساحرة، وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الأغنية للترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة "شتي في مصر" للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

جدير بالذكر، أن الوزارة ستقوم في نهاية شهر يناير ٢٠٢١ بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدا لاطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.