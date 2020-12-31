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شرعوا في قتل شاب بمياه نار.. المشدد لـ 3 متهمين بكفر الشيخ

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شرعوا في قتل شاب بمياه نار.. المشدد لـ 3 متهمين بكفر الشيخ شرعوا في قتل شاب بمياه نار.. المشدد لـ 3 متهمين بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:55 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من مدرس، وشخص آخر، وذلك عما أسند إليهم بالشروع في قتل شاب، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 2459 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 4 يوليه 2019، بدائرة قسم شرطة بيلا، بتوجيه الأتهام لكل من "علاء.ا.أ.ا.س.ا"، 46 عامًا، مدرس، و"مصطفى.م.أ.ا.ا"، 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"أحمد.ع.ح.أ"، 41 عامً، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيمون بمدينة بيلا، بشروعهم في قتل المجني عليه "عمر.م.ر.ا.ج"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة بيتوا النية، واستخدموا في ارتكاب جريمتهم مادة حارقة "مياه نار"، وتوجهوا صوب مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفروا به القى المتهم الأول زجاجة بها "مياه نار"، على وجه المجني عليه، وأنحاء متفرقة من جسده، وارتكب المتهمين الثاني، والثالث، التعدي عليه بالضرب بالأيدي، والركل بالأرجل، محدثين ما به من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

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