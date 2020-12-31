رعونة شاب تنهي حياة أم طفلين في حادث متكرر بهضبة الأهرام

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة بمنطقة هضبة الأهرام، غرب الجيزة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من المستشفى باستقبال جثة سية عشرينية.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة تسير عكس الاتجاه يقودها شاب في العقد الثاني من العمر صدمت السيدة لتلقى حتفها متأثرة بإصابتها بكسور واشتباه نزيف داخلي.

شهود عيان أفادوا بأن السيدة أم لطفلين تبلغ من العمر 27 سنة، وكانت في طريقها لاستلام نتيجة أشعة نجلها بالقرب من بوابة "حورس".

مفاجأة حملتها رواية الشهود بأن السيارة التي كان يقودها الشاب المتسبب في الحادث تخص والده وتحديدا جهة عمله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.