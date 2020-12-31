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وزير الصحة الأردني يتحدث عن السلالة الجديدة ولقاح كورونا

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وزير الصحة الأردني يتحدث عن السلالة الجديدة ولقاح كورونا وزير الصحة الأردني يتحدث عن السلالة الجديدة ولقاح كورونا

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوضع الوبائي عالميا يشهد تزايدا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء الأربعاء، إن تأثير السلالة الجديدة على سرعة انتشار لا يزال غامضا، مبينا أنها لغاية الآن لم يظهر لها أي تأثير المطاعيم، وبين أن فحوصات الـpcr قادرة على كشف السلالة الجديدة ويمكن لبعض الكتات معرفة ذلك.

وأشار إلى متابعة الحالتين المصابتين بالسلالة الجديدة من خلال التواصل معهما وإجراء الفحوصات المخبرية الدورية والتأكد من عدم وجود مخالطين والتزامهم بالعزل المنزلي.

وبين انخفاض نسب إشغال أسرّة العزل المخصّصة لكورونا مع افتتاح المستشفيات الميدانيّة كما أنها خفضت الضغط على المستشفيات كافة، منوها بأنه "خلال الأيام المقبلة سننتهي من توزيع "الثلّاجات" الخاصّة بحفظ مطعوم فايزر".

وأوضح أن التزام المواطنين كان له دور في خفض نسب الإصابات وأعداد الوفيات، ونأمل الحفاظ على هذه الحالة من الالتزام.

وقال إن خطة توفير المطاعيم تتمّ وفق المطلوب، ويتمّ وضع برنامج من قبل خلية مشتركة لتحديد برنامج اللقاح وكيفية إعطائه ومن يستحقه ويتضمّن تواريخ محدّدة لإعطاء المطعوم لمن يريد، مؤكدا أن "اللقاح مجاني ولا آثار جانبية خطيرة له".

وأكد أن "أخذ اللقاح اختياري ولدينا في قانون الصحة العامة ما يجيز لنا إعطاؤه بشكل إجباري.. لكننا نرى أن المواطن واعي ويستطيع اختيار تلقيه من عدمه".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لديهم حساسيّة مفرطة يجب أن يفصحوا عن ذلك قبل إعطائهم المطعوم ليتمّ التعامل مع حالاتهم.

ودعا عبيدات الجميع للتسجيل للحصول على المطعوم مجاناً عبر المنصّة الإلكترونيّة: http://vaccine.jo 

جي بي سي نيوز

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