تمديد ساعات العمل في مركز اللقاحات بالشرقية.. ووصول شحنات إضافية من "فايزر"

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1500 مواطن ومقيم تلقوا اللقاح في اليوم الرابع بالشرقية

أعلن مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية تمديد ساعات العمل في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، حتى منتصف الليل، واستمرارية العمل في أيام الجمعة والسبت.

وأشار إلى وصول شحنات إضافية من لقاح كورونا "فايزر"، بإجمالي ٤٠ ألف جرعة اليوم وغداً.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي: إن مركز لقاح كورونا بالظهران شهد إقبالاً متزايداً يوماً بعد يوم، استشعاراً من الجميع بأنه آمن ويحميهم وأحبابهم من الإصابة بالفيروس، بمشيئة الله تعالى.

وأضاف: بلغ عدد المتلقين للقاح ١٥٠٠ خلال أربعة أيام، وبلغت جرعات اللقاح ٤٢ ألف جرعة.

ونوه إلى أن ساعات العمل في المركز تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساء، وحسب الحاجة تستمر إلى مدار ٢٤ ساعة.

وقال "العريفي": إن قدرة استيعاب المكان إلى 12 ألف شخص في اليوم خلال الأسابيع المقبلة.

وتحتضن أرض المعارض في الظهران، هذا المركز الذي يعد الثالث في السعودية بعد مركزي اللقاحات في مدينتي الرياض وجدة، اليوم، وتوافد عدد الأشخاص يعكس على أرض الواقع زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

كما يضم المركز فريقًا صحيًّا من 240 ممارسًا صحيًّا، بطاقة استيعابية تصل إلى 80 عيادة تطعيم.

وأضاف: "قيادتنا الرشيدة -حفظها الله - حريصة أشد الحرص على المواطن والمقيم، وتجعل سلامة الإنسان أولاً".

ولفت إلى أنه رسالة الطمأنينة بتلقي أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، للجرعة الأولى من اللقاح.

ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.