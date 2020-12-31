أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الراكب الآلي من بديل للإنسان إلى التحكم في مخزون طاقة الهجن

Print
الراكب الآلي من بديل للإنسان إلى التحكم في مخزون طاقة الهجن الراكب الآلي من بديل للإنسان إلى التحكم في مخزون طاقة الهجن
المضمّر "الوهيبي" يشير إلى المزج بين الضرب والصوت في الشوط

الراكب الآلي من بديل للإنسان إلى التحكم في مخزون طاقة الهجن

يقود "الراكب الآلي" مطايا الهجن في مضامير منافسات سباق الهجن بالنسخة الخامسة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ولم يعد دوره مرتبطًا، فقط، باستبدال الراكب البشري، بل تجاوز ذلك لتنفيذ تعليمات "المضمِّرين" والملَّاك عبر تقنيته الصوتية التي تتيح لهم التحكُّم في طاقته نحو خط النهاية.

ويصف المضمِّر الإماراتي عامر الوهيبي استخدام الراكب الآلي بأنَّه بديل آمن جاء لحفظ وسلامة أرواح الهجَّانة الذين كانوا يشاركون في المسابقات.

وأضاف أن استحداثه حمل تقنيات جديدة تستخدم في توجيه المطية خلال السباق، حيث يتم المزج بين الضرب والصوت خلال الشوط.

وبيَّن أنَّ تعويد المطية خلال التدريب على استخدام الجهاز يسهم في لفت انتباهها مبكِّرًا وتطويعها للاستجابة له، مشيرًا إلى أنَّ الصوت يحثُّ المطية على الالتزام بالمسار وعدم الشرود، وذلك عبر سماعة مثبَّتة على الراكب، فيما يتم توفير الضرب للأمتار الأخيرة التي سيستخدم فيها سوط الراكب الآلي لإعطائها دفعة أكبر لتقديم مخزونها من الطاقة كاملاً، والظفر بمراكز الشوط.

وأوضح مالك الهجن جابر المري أن استخدام الراكب الآلي إلى كونه يسهم في توجيه المطية عبر السماعة اللاسلكية المزوَّدة به، فإن المطيّة ربما تنتظر الضرب أحيانًا لارتفاع أصوات المطايا المجاورة لها خلال الركض على الميدان.

وأكد أنَّ استخدامه يضفي مزيدًا من الأمان على مسابقات الهجن عكس الأزمان السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا

شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا

فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه

فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا

شبكة عيون الإخبارية