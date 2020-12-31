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صور.. مداهمة 9 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها في البحيرة

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صور.. مداهمة 9 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها في البحيرة صور.. مداهمة 9 مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها في البحيرة

مصراوي Masrawy

05:45 م الخميس 31 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية، اليوم الخميس، حملة للمرور على مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية، بمناطق أرض أدمون، وخلف المحافظة ومشتل كرم، وشارع طور سيناء، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بشأن الحد من التجمعات والتزاحم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

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