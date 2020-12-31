أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف الإسلامية بالقدس: "الأقصى" تحول إلى ثكنة عسكرية

Print
الأوقاف الإسلامية بالقدس: "الأقصى" تحول إلى ثكنة عسكرية الأوقاف الإسلامية بالقدس: "الأقصى" تحول إلى ثكنة عسكرية

مصراوي Masrawy

05:28 م الخميس 31 ديسمبر 2020

رام الله - (أ ش أ):

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة عزام الخطيب، اليوم الخميس، إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا "الأقصى" خلال العام 2020، بلغ 18526 مستوطنا، بحماية شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح ما حول المسجد إلى ثكنة عسكرية.

وأكد الخطيب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن العام 2020 شهد تصاعدا في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، رغم جائحة كورونا، وذلك عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل في حد ذاتها مساسا بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

وشدد على أن كافة إجراءات سلطات الاحتلال بحق موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك من ضرب واعتقال وإبعاد، وتعطيل المشاريع الحيوية للأوقاف الإسلامية، هي دليل آخر على نوايا الاحتلال المبيتة في استهداف وتقويض نشاط دائرة الأوقاف الإسلامية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية