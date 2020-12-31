الحجرف: الهجوم الإرهابي على مطار عدن يستهدف أمن واستقرار اليمن

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مصراوي Masrawy

الرياض - ( د ب أ):

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس الأربعاء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدا أنه يستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه.

وطالب الحجرف في بيان له اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن".

وأكد الأمين العام" وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية وهي تبدأ ممارسة أعمالها الدستورية من العاصمه المؤقتة عدن ودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".