محافظ كفر الشيخ: منع مظاهر الاحتفال في رأس السنة بسبب كورونا

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، منع كافة أشكال الاحتفالات، برأس السنة، تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ،بمتابعة الالتزام بغلق الأماكن، ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة.

كلف رؤساء المدن، والأحياء، ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات، التي سبق، وأن جرى اتخاذها، وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.

ووجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات، وإتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، ,تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو افراح، واحتفالات.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، وكذا توجيه مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.