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محافظ المنيا لأعضاء "النواب والشيوخ": 43 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية

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محافظ المنيا لأعضاء "النواب والشيوخ": 43 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية محافظ المنيا لأعضاء "النواب والشيوخ": 43 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية

مصراوي Masrawy

05:35 م الخميس 31 ديسمبر 2020

المنيا – محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة أنفقت مايزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأول الذي جمع محافظ المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الخميس، واستعرض المحافظ خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نواب البرلمان والشيوخ، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

ووجًه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح ، لدعم مُحافظات الصعيد عامة، والمنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء على ما توليه من اهتمام ودعم مستمر، ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.

وأوضح القاضي، أن المحافظة تشهد مطلع العام الجديد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 5 مراكز بالمحافظة وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وستكون البداية بمركز ابوقرقاص.

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