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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 479 ألفا و715 حالة

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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 479 ألفا و715 حالة باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 479 ألفا و715 حالة

مصراوي Masrawy

08:05 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 479 ألفا و715 حالة، وذلك عقب تسجيل 2475 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10 آلاف و105 حالات، وذلك عقب تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 435 ألفا و73 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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