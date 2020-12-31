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كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 1194 وفاة جديدة و56 حالة بمصر

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كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 1194 وفاة جديدة و56 حالة بمصر كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 1194 وفاة جديدة و56 حالة بمصر
كوريا الجنوبية: 967 إصابة إضافية بالفيروس

كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 1194 وفاة جديدة و56 حالة بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم عن تسجيلها 55649 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 ملايين إصابة.

وأضاف البيان: "كما تم تسجيل 1194 وفاة جديدة بسبب خلال اليوم الماضي؛ لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 193875 شخصًا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 56 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 411 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها، و7576 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60.740.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية: إن البلاد سجلت أيضًا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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