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في موسم الأعياد.. تألقي بالترتر

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في موسم الأعياد.. تألقي بالترتر في موسم الأعياد.. تألقي بالترتر

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

د ب أ-

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الملابس المرصعة بالترتر تعد مثالية في موسم الأعياد؛ حيث إنها تمنح المرأة إطلالة متألقة تبدو معها كنجمة متلألئة في سماء الحفل.

وأوضح المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن للمرأة اختيار قطعة ملابس مرصعة بالترتر ذات لون داكن كالأسود أو الأزرق الداكن، وذلك للتخفيف من حدة تأثير الترتر.

ولهذا الغرض يمكن أيضا اختيار قطعة ملابس للجزء السفلي من الجسم كتنورة مثلا؛ حيث يقل التأثير الصارخ للترتر، كلما ابتعد عن الوجه.

وبشكل عام ينبغي أيضا الاكتفاء بقطعة واحدة مرصعة بالترتر، مع مراعاة أن يتحلى باقي المظهر بالبساطة والهدوء، وذلك للبعد عن المبالغة والتكلف.

وكمثال على ذلك يمكن تنسيق توب مرصع بالترتر مع سروال جينز يزهو باللون الأزرق المتوسط.

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