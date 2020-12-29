حصاد 2020| أسوأ إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن المهرجانات التي أقيمت في "عام كورونا" 2020، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث. ويستعرض لكم "مصراوي"، أسوأ إطلالات نجمات الفن خلال عام 2020، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، وفقًا لمصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي:

1- أصالة:

ظهرت الفنانة أصالة بإطلالة غير موفقة أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة 2020، بفستان باللون الأسود مزينا بفراغات من الكروشيه، وكثرة التفاصيل بالفستان جعلته غير مناسب.

2-نوال الزغبي:

ارتدت المطربة نوال الزغبي جامبسوت ولكن كانت قصته سيئة ومليئة بالأخطاء من أسفل، ومن الأفضل أن يكون ضيق من أسفل، ولكن تصفيفة الشعر والمكياج والجزء العلوي مع الحزام من الجامبسوت كان موفق.

3-لطيفة:

طلت المطربة لطيفة بإطلالة غير موفقة، حيث ارتدت فستانا باللون البيج مزينا بالتطريزات القديمة جدا وشكل البطانة كان سيء وقصة التول البيج على الكتف قللت من الإطلالة.

4- شيرين رضا:

طلت الفنانة شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي بفستان باللون الأسود مزينا بفسيفساء ملونة مع كاب أسود مزين بالريش أعطى شكل سيء، بالإضافة إلى أن قصة الفستان من عند الرقبة والكتف أظهرت عيوب جسمها، وتصفيفة الشعر كانت غير مناسبة لها اطلاقا.

5- ديما الأسدي:

ظهرت مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي في مهرجان الضيافة بدبي بفستان باللون الكاشمير، يتميز بكثرة تفاصيله والكشاكش والريش وإكسسوارات الكتف مما جعل الإطلالة غير موفقة.

6- أمينه خليل:

طلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة غير متناسقة ولا تصلح على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة 2020، حيث ارتدت توب باللون الأسود ذات أكمام من خامات رديئة مع حزام أبيض عريض مع تنورة خضراء طويلة وواسعة.

7- سمية الخشاب:

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا أسودا خلال حضورها مهرجان القاهرة السنيمائي 2020، غير مناسب لقومها وظهور حمالة الصدر وإبراز دوران الجزء العلوي من البطن أعطى عدم تناسق لقومها مما جعل إطلالتها رديئة.

8- نجلاء بدر:

طلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة سيئة حيث ارتدت فستانا باللون النبيتي مزينا بتطريزات القديمة جدا وغير متناسق علي الفستان، وقصة الصدر وظهور منطقة البطن والوسط بشكل التطريز الغير متناسق جعل الإطلالة رديئة وسيئة، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

9- إلهام شاهين:

اختارت الفنانة إلهام شاهين إطلالة غير موفقة وسيئة جدا ولا تصلح للسجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا طويلا أبيض، بصيحة البولكا دوتس، مزودا بأكمام، وحزام عند منطقة الخصر، مع جاكت طويل بنفس لون وتصميم الفستان، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون الأسود، واعتمدت تصفيفه الشعر الكلاسيكية، مع إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

10- رانيا يوسف:

ارتدت الفنانة رانيا يوسف أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، فستانا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، وشفافًا من أعلى، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق كبيرة، واعتمدت رانيا مكياجًا قويًا، واختارت رانيا تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وعلقت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي على إطلالتها قائلة" سيئة للغاية وذلك لأن الخياطة سيئة بالإضافة إلى أن قصة الصدر لا تناسبها نهائيا معها، فضلا عن أن الفستان ضيق من منطقه الأرداف والمكياج وتصفيفة الشعر كانوا غير موفقين.