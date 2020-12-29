خبيرة تجميل تكشف أخطاء فى مكياج العروسة تخفى جمالها

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مصراوي Masrawy



قالت خبيرة التجميل ميرا أشرف، أن يوم الزفاف هو اليوم الأهم فى حياة أى فتاة لطالما حلمت به، ولكن من المعتاد أن تشعر العروسه بحاله من القلق و التوتر قبل موعد الزفاف وتحتار فى اختيار خبيرة التجميل للتى تظهر جمالها .

وأكدت أشرف أن المكياج البسيط والناعم يبرز جمال العروسه ويجعلها أكثر جاذبية ويبرز جمالها الطبيعي بعيدا عن التكلف ، لافتة لأن الألوان الطبيعية البسيطة تعطى سحر سحر لإطلالتها .

وأضافت خبيرة التجميل يجب أن تتفهم ملامح الوجه و أن لكل ملامح مكياج يظهر جمالها مما يحدث فرق فى إطلالة العروسة.

وتابعت ميرا أن ألوان النود والبيجات موضة لمكياج عروس شتاء 2020 ، وأنه يجب على العروسة أن تستمع لملاحظات خبيرة المكياج التى تتفهم طبيعة الوجه والألوان المناسبة لها لتخرج فى أجمل صورة.