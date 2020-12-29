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خبيرة تجميل تكشف أخطاء فى مكياج العروسة تخفى جمالها

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خبيرة تجميل تكشف أخطاء فى مكياج العروسة تخفى جمالها خبيرة تجميل تكشف أخطاء فى مكياج العروسة تخفى جمالها

مصراوي Masrawy

07:52 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


قالت خبيرة التجميل ميرا أشرف، أن يوم الزفاف هو اليوم الأهم فى حياة أى فتاة لطالما حلمت به، ولكن من المعتاد أن تشعر العروسه بحاله من القلق و التوتر قبل موعد الزفاف وتحتار فى اختيار خبيرة التجميل للتى تظهر جمالها .

وأكدت أشرف أن المكياج البسيط والناعم يبرز جمال العروسه ويجعلها أكثر جاذبية ويبرز جمالها الطبيعي بعيدا عن التكلف ، لافتة لأن الألوان الطبيعية البسيطة تعطى سحر سحر لإطلالتها .

وأضافت خبيرة التجميل يجب أن تتفهم ملامح الوجه و أن لكل ملامح مكياج يظهر جمالها مما يحدث فرق فى إطلالة العروسة.

وتابعت ميرا أن ألوان النود والبيجات موضة لمكياج عروس شتاء 2020 ، وأنه يجب على العروسة أن تستمع لملاحظات خبيرة المكياج التى تتفهم طبيعة الوجه والألوان المناسبة لها لتخرج فى أجمل صورة.

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