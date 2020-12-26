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حصاد 2020.. صاحبة الإطلالات الأجرأ لهذا العام

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حصاد 2020.. صاحبة الإطلالات الأجرأ لهذا العام حصاد 2020.. صاحبة الإطلالات الأجرأ لهذا العام

مصراوي Masrawy

09:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتبت-هند خليفة

شهد عام 2020 منافسة بين نجمات الفن على الظهور بإطلالات تخطف الأنظار خلال الفعاليات المختلفة، ففي الوقت الذي اعتمدت فيه بعضهن على الظهور بإطلالات رقيقة وأنيقة، تعمدت أخريات الظهور بتصميمات جريئة ومثيرة للجدل.

وحول صاحبة الإطلالة الأجرأ هذا العام، ترى مصممة الأزياء إنجي نبيل، أن النجمة رانيا يوسف هي الأكثر جرأة، بإطلالتها التي ظهرت بها خلال ختام مهرجان الجونة، حيث كانت ترتدي فستانا أسودا لامع.

وأوضحت لـ"مصراوي" أن هذه الإطلالة جائت جريئة وجميلة في ذات الوقت، وما أعطاها جرأة أكثر ظهورها برفقة ابنتها نانسي التي ارتدت فستانها الشهير بـ"فستان البطانة" الذي كانت ارتدته بمهرجان القاهرة السينمائي وأثار حينها جدلًا واسعًا.

وأضافت إنجي أن اللون الأسود دائمًا ما يظهر الفنانة رانيا يوسف بشكل أجمل ويمنح إطلالتها قوة وأنوثة، كما أن قصة الفستان أبرزت جمال وتناسق جسمها، فكان الفستان ذو أطوال غير متساوية أعطى الإطلالة شكل أشيك، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تكون إطلالتها جريئة تعكس شخصيتها، وخاصة في مهرجان الجونة، ومهرجان القاهرة السينمائي.

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