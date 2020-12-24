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في ثالث أيام الاستقبال.. 65 نائباً يتسلمون بطاقات العضوية

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في ثالث أيام الاستقبال.. 65 نائباً يتسلمون بطاقات العضوية في ثالث أيام الاستقبال.. 65 نائباً يتسلمون بطاقات العضوية

مصراوي Masrawy

10:26 م الخميس 24 ديسمبر 2020

مصراوي

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الخميس " 65" نائباً عن قائمتى شرق وغرب الدلتا من أصل 84 مجموع عدد أعضاء القائمتين .

وأكد فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تحرص مع بداية كل فصل تشريعي، على عقد دورات تمهيدية وتعريفية للنواب وخاصة للجدد منهم ، ومن المقرر أن يتم ذلك بعد انتهاء استقبال النواب واستخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هذه الدورات تتضمن الناحية الدستورية واللائحية والتكنولوجية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الأمانة العامة لمجلس النواب في خدمة ومعاونة النواب، وهذه وظيفتها وواجبها تجاه نواب الشعب، متمنياً النجاح والتوفيق للنواب لخدمة وشعبها .

ووجه فوزي الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، على حسن أدائهم وحرصهم على إظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، وتوجه بخالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين وممثلي الإعلام على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية في تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان( 2021/2026)

وجدير بالذكر أن لجان الاستقبال ستواصل عملها الأسبوع القادم لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بالنظام الفردى وعلى مدار ثلاثة أيام، كالآتي:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10) محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

-الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (11) محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

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