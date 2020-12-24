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يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لإصلاح أضرار كورونا على اقتصاديات وصحة الشعوب الإفريقية

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السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لإصلاح أضرار كورونا على اقتصاديات وصحة الشعوب الإفريقية يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لإصلاح أضرار كورونا على اقتصاديات وصحة الشعوب الإفريقية

مصراوي Masrawy

08:13 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

شارك الرئيس عبد الفتاح ، مساء الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقرر لها في فبراير٢٠٢١.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الإفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى ، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشار الرئيس، إلى أن نجاح القمة الإفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتوافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق في هذا الصدد للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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