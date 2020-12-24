مصدر يكشف حقيقة وفاة سيدة بكورونا عقب وضع مولودها في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن حالة السيدة "س.ف"، التي توفيت بعد أن وضعت طفلها بزعم الإصابة بفيروس كورونا جرت في مركز طبي خاص.

أضاف المصدر، في تصريح لموقع "مصراوي"، أن الطبيبة المشرفة على عملية الولادة كشفت عن مشكلة نقص في الأكسجين أثناء العملية، لافتا إلى أنه تبين وجود أزمة رئوية وضعف تام في عملية التنفس.

وأوضح المصدر أن عائلة السيدة كشفت بعد ذلك عن إصابتها بالفيروس في نهاية الشهر السابع والأيام الأولى من الثامن، مشيرا إلى أنها لم تخضع لمسحات قبل خوضها العملية.

وبين المصدر أنه جرى وضع الطفل في الرعاية وتبين أن الرئتين يعملان بشكل جيد، ولا يحمل أي أعراض وأنه يحتاج للحضانة.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن الأطقم الطبية في المحافظة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة المراكز الطبية، إلى جانب التوعية بالوقاية وتوجيه الأهالي لاتباع تعليمات فرق الترصد في تتبع الحالات الايجابية والمخالطين لهم.