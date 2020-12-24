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صور.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

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صور.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج صور.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

مصراوي Masrawy

08:03 م الخميس 24 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز جرجا جنوبي المحافظة.

وقدم "أبو الحسن. أ" الكفن "القودة" لوالد المجني عليه، وأقسم الطرفان أمام الحضور على كتاب الله أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

حضر مراسم الصلح اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، العديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلس النواب، وحوالي ألفي شخص من قرى مركز جرجا.

تعود أحداث الواقعة لبداية العام الجاري عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بناحية قرية بندار دائرة المركز.

تبين من التحريات نشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عن الواقعة مقتل "فريد. ش" 22 عامًا.

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