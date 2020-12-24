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صور.. فوز محمد يوسف برئاسة اتحاد طلاب جامعة أسوان

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صور.. فوز محمد يوسف برئاسة اتحاد طلاب جامعة أسوان صور.. فوز محمد يوسف برئاسة اتحاد طلاب جامعة أسوان

مصراوي Masrawy

07:50 م الخميس 24 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران :

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان، اليوم الخميس، فوز الطالب محمد يوسف عابد صيام، بالفرقة الرابعة كلية الحقوق بمنصب رئيس رئيس اتحاد الجامعة، وفوز الطالب أحمد محمد باشا محمد، بالفرقة الرابعة كلية دار العلوم، بمنصب نائب رئيس إتحاد الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب ، رئيس جامعة أسوان، علي أهمية دور اتحاد الطلاب في المشاركة بكافة الأنشطة والفاعليات، باعتباره حلقة وصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الفوز في انتخابات اتحاد الطلاب يعتبر مسؤولية كبيرة على عاتق أعضاء الاتحاد لخدمة زملائهم الطلاب بالجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في الانشطة المختلفة، بالإضافة إلى أن الانتخابات تعتبر تجربة سياسية مفيدة لجميع الطلاب المشاركين فيها بمختلف الكليات.

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