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غدًا.. وزير المالية يفتتح أعمال تطوير إدارة الطور في جنوب سيناء

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غدًا.. وزير المالية يفتتح أعمال تطوير إدارة الطور في جنوب سيناء غدًا.. وزير المالية يفتتح أعمال تطوير إدارة الطور في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

07:48 م الخميس 24 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المديرية المالية بمدينة الطور، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءتها قبل افتتاحها، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية المديرية غداً الجمعة، بحضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية، وجرى انهاء كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الافتتاح.

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء المديرية على 5288 متر مكعب وجرى البناء على مساحة 1000 متر مكعب، والمبنى مكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين.

وأكد أنه جرى تطوير واجهة المبنى من الكلادينج والكارتينو لتظهر بطابع حضاري حديث، وجرى تزويدها بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركزي، ويوجد بها شاشات مراقبة وأجهزة السيرفر، لربط جميع أجهزة الحاسب الآلي بكافة الإدارات ببعضها، لتوفير النفقات ووقت العمل، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي .

وتابع المحافظ : كما جرى تجهيز النادي الاجتماعي بالمديرية وتطوير عدد 6 استراحات، وإنشاء الحماية المدنية ومكافحة الحرائق .

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