أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ومهاب محمد نائبًا

Print
صور.. محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ومهاب محمد نائبًا صور.. محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ومهاب محمد نائبًا

مصراوي Masrawy

07:44 م الخميس 24 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فوز الطالب محمد حمادة عبد المنعم بكلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب مهاب محمد عبد الراضي بكلية الألسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

وأوضح صبري محمود، مدير رعاية الشباب المركزية أنه بالنسبة لنتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا فاز الطالب شريف ممدوح بمنصب أمين لجنة الأسر والطالب محمد عبد الناصر أمين مساعد.

وأضاف "محمود" أن اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب محمود السيد، والطالب محمد عطية أمين مساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة أية هشام بمنصب أمين اللجنة ، والطالب عبد الله محمد أمين مساعد.

وفاز الطالب أحمد عفت بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة أريج ناصر أمين مساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب محمد أنور على منصب أمين اللجنة والطالب محمد ماجد أمين مساعد.

كما فاز فارس محمود بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية والطالب محمد حلمي أمين مساعد، واللجنة العلمية فاز الطالب محمد عبد القادر بمنصب أمين اللجنة والطالب عبد الله علاء الدين أمين مساعد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية