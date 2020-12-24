صور.. محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ومهاب محمد نائبًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فوز الطالب محمد حمادة عبد المنعم بكلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب مهاب محمد عبد الراضي بكلية الألسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

وأوضح صبري محمود، مدير رعاية الشباب المركزية أنه بالنسبة لنتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا فاز الطالب شريف ممدوح بمنصب أمين لجنة الأسر والطالب محمد عبد الناصر أمين مساعد.

وأضاف "محمود" أن اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب محمود السيد، والطالب محمد عطية أمين مساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة أية هشام بمنصب أمين اللجنة ، والطالب عبد الله محمد أمين مساعد.

وفاز الطالب أحمد عفت بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة أريج ناصر أمين مساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب محمد أنور على منصب أمين اللجنة والطالب محمد ماجد أمين مساعد.

كما فاز فارس محمود بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية والطالب محمد حلمي أمين مساعد، واللجنة العلمية فاز الطالب محمد عبد القادر بمنصب أمين اللجنة والطالب عبد الله علاء الدين أمين مساعد.