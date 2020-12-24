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الصحة الاردنية تطلق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا ( رابط و تفاصيل)

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الصحة الاردنية تطلق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا ( رابط و تفاصيل) الصحة الاردنية تطلق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا ( رابط و تفاصيل)

جى بي سي نيوز  :- نشرت وزارة الصحة خطوات تلقي المطعوم عبر منصة على موقعها الالكتروني: 

ونشرت المنصة خطوات تلقي المطعوم كالآتي:

التسجيل:

  1. إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم ضغط زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.
  2. اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي تنتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، الإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، وإدخال رقم الموبايل الذي سترسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم. ثم الضغط على زر تقديم.
  3. إدخال رمز التوثيق الذي يصل إلى رقم الموبايل، والضغط على زر تقديم، سيتم تفعيل ملفك. ستستخدم هذه البيانات لتحديد أوليات الاختيار.

موعد تلقي المطعوم:

  1. ستصلك رسالة تتضمن مكان وزمان تلقي المطعوم، عندما يتحدد موعدك لتلقي المطعوم حسب الأولوية.
  2. مواعيد أخذ المطاعيم توزع آلياً بحسب أولويات تعتمد على الحاجة والأحقية والتوزيع العادل. يراعى عند تحديد الأولويات العمر، وقطاع العمل، والأمراض المزمنة وغيرها.
  3. ويستثنى من أخذ المواعيد الأشخاص الذين لديهم أي من الموانع، أو دون سن أخذ المطعوم، أو الذين أصيبوا سابقا بالفايروس، أو الذين لم يعبروا عن موافقتهم على أخذ المطعوم.

عند موعد التطعيم:

ضرورة الحضور قبل الموعد بقليل وإحضار الهوية الشخصية للأردنيين وجواز السفر لغيرهم، وإحضار ما يثبت انتماءك لقطاع العمل المختار (مثل هوية مهنية) وتقارير طبية بالأمراض المزمنة إن وجدت. الرجاء الالتزام بتعليمات الوقاية من الفايروس والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. سيقوم فريق التطعيم بإرشادك بتعليمات الجرعة الثانية بحسب نوع المطعوم.

شهادة التطعيم:

عند تلقي الجرعات اللازمة من المطعوم، ستصلك رسالة تتضمن رابط شهادة التطعيم الخاصة بك. يرجى الاحتفاظ بهذا الرابط ليسهل وصولك إليه عند الحاجة.

 

الابلاغ عن التأثير الجانبي:

 

ستصلك رسالة تتضمن رابطا يمكنك استخدامه للتبليغ عن أية أعراض جانبية قد تكون مرتبطة بتلقي المطعوم. ويمكن الوصول إلى نفس الرابط من خلال ملفك على المنصة الذي تم إرساله إليك. إن جميع أنواع المطاعيم المستخدمة في حملة التطعيم قد ثبتت سلامتها، ولكن الإجراءات تتطلب أن تكون هناك آلية للتبليغ عن أية أعراض جانبية بمكن أن تنتج عن المطعوم.

 

 

ويشار إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتفعيل المنصة بوقت قريب.

جي بي سي نيوز

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