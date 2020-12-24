الصحة الاردنية تطلق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا ( رابط و تفاصيل)

مواعيد أخذ المطاعيم توزع آلياً بحسب أولويات تعتمد على الحاجة والأحقية والتوزيع العادل. يراعى عند تحديد الأولويات العمر، وقطاع العمل، والأمراض المزمنة وغيرها.

ويستثنى من أخذ المواعيد الأشخاص الذين لديهم أي من الموانع، أو دون سن أخذ المطعوم، أو الذين أصيبوا سابقا بالفايروس، أو الذين لم يعبروا عن موافقتهم على أخذ المطعوم.