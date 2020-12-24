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الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لرفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة

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الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لرفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لرفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة

مصراوي Masrawy

07:47 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة الأمر الذي يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبري الساحل.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين من يوم الجمعة الموافق 25/ 12/ 2020 وحتى يوم السبت الموافق 26 /12 /2020 على أن تكون الأعمال من الساعه 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بمتابعة تنفيذ الأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

كما ستقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال.​

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