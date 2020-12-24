إصابة شابين في حادث أعلى الدائري الأوسطي بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أصيب شابان بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر حادث سير بمركز البدرشين.

تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الدائري الأوسطي ووجود مصابين.

وتبين إصابة قائد دراجة نارية ومرافقه (15 - 16 سنة) الأول كسر في الساق اليسرى وجرح قطعي بالرقبة، والثاني اشتباه كسر بالساق اليمنى.

وجرى تحويل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.