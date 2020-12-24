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"المحامين" تصدر قرارا من 6 بنود بشأن انعقاد انتخابات النقابات الفرعية

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"المحامين" تصدر قرارا من 6 بنود بشأن انعقاد انتخابات النقابات الفرعية "المحامين" تصدر قرارا من 6 بنود بشأن انعقاد انتخابات النقابات الفرعية

مصراوي Masrawy

07:11 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا مهما اليوم الخميس من 6 بنود بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها.

كما أعلنت كشوف بأسماء الموظفين ومكان تواجد كل منهم ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

النقابة العامة للمحامين.. لجنة الإشراف على الانتخابات.. بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.. وعلى قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات للنقابات الفرعية.. قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: يبدأ التقديم بأوراق الترشح يوم السبت الموافق 26/12/2020 وحتى 31/12/2020 للمترشح شخصيا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب بدءاً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءً عدا اليوم الأخير حتى الساعة 5.

ثانياً: تتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

ثالثاً: تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية، مع تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.

رابعاً: حددت اللجنة موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021 وسيتم النشر بالصحف ذلك التعديل، والإعادة يوم 14/2/2021 بدلا من 13/2/2021.

خامساً: قررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثاً ورابعاً بجريدة الأخبار والجمهورية.

سادساً: ينفذ هذا القرار فور صدوره.​

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مصراوي Masrawy

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