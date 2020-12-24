حُلي حجر القمر لإطلالة فخمة ومتفردة

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

تمنح الحُلي المصنوعة من حجر القمر المرأة إطلالة متفردة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن حجر القمر يعد رمزا للجمال والحنان وجلب الحظ والقوة، مشيرة إلى أنه يمتاز بلونه الأبيض مع بريق مائل للأزرق عند سقوط الضوء عليه، ويستحضر هذا الانعكاس في الذهن صورة سطح القمر، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حجر القمر يزين الحلي على اختلاف أشكالها كالخواتم والأقراط والأساور والقلائد ليضفي على المظهر لمسة ساحرة تأسر الألباب.

وللحفاظ على رونقها ينبغي تنظيف الحلي المصنوعة من حجر القمر من الاتساخات بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة. ولا يعد حمام الموجات فوق الصوتية مناسبا للتنظيف؛ نظرا لأن حجر القمر حساس للغاية وسرعان ما تظهر به الشقوق.

وبعد التنظيف ينبغي الاحتفاظ بالحلي المصنوعة من حجر القمر في صندوق مبطن بالمخمل لحمايتها من الغبار والخدوش.