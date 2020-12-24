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البحرين تدعو لحل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية

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جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في المملكة عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY

 وأكد المجلس "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية"، معتبرا أن الحلول يجب أن تتوافق مع "المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار".

ودعا المجلس إلى العمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.

تأتي دعوة البحرين في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية، حيث أعلنت والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع.

وأعلنت السعودية في بيان أمس الثلاثاء أن المملكة حريصة على وحدة الصف الخليجي، والتوصل لحلول ناجعة للخلافات بين دول الخليج.

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، وسوف يمثل  حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرا على التقارب.

وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، قد أعلنت في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

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