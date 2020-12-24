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مسؤول في صندوق النقد: أشعر بالأسف على لبنان... ولا يمكن مساعدته خلال الوضع الراهن

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وقال خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة "أون"، إن كل الأزمات تحتاج لمجموعة متضافرة للحلول، لكن يبقى هناك مجموعة من الحلول المركزية المطلوبة من قبل الدول.

© REUTERS / BENOIT TESSIER

وأضاف محي الدين:

عندما تحدثنا عن أزمة التعافي الاقتصادي العالمي والأمل مع ظهور لقاحات، تبقى بعض الأزمات في بعض الدول يعتمد حلها في جانبه الأكبر على الحلول المركزية.

وأوضح أن مفتاح حل الأزمة في لبنان يعتمد على التوافق السياسي ووجود حكومة ذات صلاحية ومساندة برلمانية ودون ذلك "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جهة مثل صندوق النقد الدولي قادرة على انتشال لبنان من عثرته".

وأردف قائلا: "دون وجود حكومة ممثلة وذات صلاحيات في لبنان لا يستطيع الصندوق حل الأزمة لأنه يحتاج إلى حكومة يتعامل ويتعاون معها لإبرام اتفاقات ملزمة".

وتابع: "أشعر بالأسف وأنا أتحدث عن لبنان كدولة عربية متنوعة في مهارة أبنائها، حيث أنه شعب عالي المهارة وهو ما يتميز به لبنان الذي لا يملك موارد طبيعية مقارنة بدول أخرى، لكن لديه موارد بشرية هائلة".

واستطرد بالقول إنه رغم ذلك لا يمكن الاستفادة من هذه المهارات دون وجود حكومة تساعد على تنميتها، مضيفا أن لبنان يعاني من نسبة فقر وفقا لأحدث المؤشرات دولية، تجاوزت 50% من السكان".

SputnikNews

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