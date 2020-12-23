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عودة "جيوفينكو".. تدعم الهلال قبل مواجهة الاتحاد

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عودة

تعافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإيطالي "جيوفينكو" من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي.

ومع عودة جيوفينكو، إضافة إلى هتان باهبري الذي تجاوز فترة العلاج ودخل التدريبات، تغيّب مدالله العليان عن الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، إثر آلام شعر بها؛ نظرًا لتعرُّضه لإصابة في عضلة الساق.

ميدانيًّا: ركز المدير الفني للأزرق "رازفان" في التدريبات على الجوانب اللياقية في البداية، وذلك بإشراف المدرب البدني، عمد الروماني بعدها إلى شرح عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وأنهاها بمناورة على منتصف الملعب.

ويواصل الهلال تحضيراته لمباراته المقبلة، السبت المقبل، أمام نظيره الاتحاد في "كلاسيكو" مرتقب على ملعب الملك فهد الدولي، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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