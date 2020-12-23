المحامين: عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الفرعيات والجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة تضم دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية – وكيل مجلس النقابة، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة أسيوط.

وأوضح سخي، في بيان، اليوم، أن الحضور بلغ 1630 من أعضاء نقابتي شمال وجنوب أسيوط، مضيفا: "وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني وبقاء النقابتين ممثلتين لجمعيتهما العمومية".

وأشرف على الجمعية العمومية كل من محمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة.