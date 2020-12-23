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حصل بنك مصر مؤخراً على التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية على مستوى مصر وإفريقيا للعام 2020، وذلك في استقصاء إدارة الحلول النقدية وكذلك استقصاء عمليات تمويل التجارة 2020 لمجلة "يورموني" العالمية؛ ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يحصل فيه البنك على نفس التصنيف بالنسبة لمصر بالنسبة لإدارة النقدية، ويعد حفاظ البنك على هذا التصنيف من مجلة "يورموني" العالمية استكمالاً للنجاحات والجهود المبذولة بقطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والتي أدت أيضاً إلى حصول البنك علي جائزة "البنك الأسرع نمواً في إدارة النقد" لعامي 2018 و2020 وكذلك "البنك الأسرع نمواً في تمويل التجارة – مصر" للأعوام 2018 و2019 و2020، من مجلة جلوبال بانكنيج آند فاينانس ريفيو، وحصول البنك علي جائزتى "أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2020" و"أفضل بنك في تمويل التجارة – مصر 2020" من مجلة اۤسيان بانكنيج آند فاينانس 2020، وكذلك حصول البنك علي جائزة "البنك الأسرع نمواً في المعاملات المصرفية" من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

ويأتي هذا التتويج نتيجة لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، حيث يحرص البنك على تقديم الحلول والمنتجات المبتكرة لعملائه من الشركات وذلك لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم المختلفة بطريقة آمنة وميسرة، لاسيما في ظل جائحة كورونا واحتياج الشركات لإدارة عملياتها بطريقة مختلفة، وعليه فقد قام البنك بتقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية لتمكين عملائه من الشركات لتنفيذ عملياتهم المصرفية بسهولة تامة وبأعلى درجات الأمان بما يتماشى مع خطط وتوجيهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو رقمنة المعاملات المصرفية المختلفة؛ وذلك من خلال تقديم مجموعة مميزة من الحلول التكنولوجية لإدارة المتحصلات والمدفوعات من خلال الربط المباشر بطريقة آمنة بين أنظمة البنك والعملاء بما يحقق السرعة في الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.

كما حرص البنك على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات؛ وذلك من خلال قيام البنك بتلبية احتياجات عملاءه من الشركات من منتجات عمليات تمويل التجارة الدولية - الاعتمادات والتحصيلات المستنديه - بالإضافة الي منتجات تمويل رأس المال العامل المصممة خصيصا علي حسب احتياجات العملاء بما يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحقيق خطط الدولة نحو النمو والرفاه لأفراد المجتمع.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والريادة في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ويعد حصول البنك على جوائز البنك الأفضل في تقديم الخدمات والأسرع نمواً في منتجات الحلول النقدية والمدفوعات وكذلك في عمليات التجارة، استكمالاً للعديد من الجوائز لمختلف قطاعات الاعمال من المؤسسات الدولية خلال الفترة السابقة تقديراً بمختلف القطاعات، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين.