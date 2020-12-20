إحالة أوراق قاتل الطفلة "أبرار" في كفرالشيخ للمفتي

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأحد، حضوريًا وبإجماع الأراء، إحالة أوراق صاحب محل زيوت يقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدام المذكور، قضاءً في إدانته بخطف وقتل طفلة صغيرة من أجل سرقة قرطها الذهبي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"الطفلة أبرار". وحددت المحكمة جلسة 16 يناير 2021 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وبحضور المستشار محمد سالم مدير نيابة سيدي سالم، وعلي الحناوي وكيل نيابة البرلس، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

شهدت الجلسة صدور قرار من رئيس المحكمة بانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وذلك لعدم وجود محامين للدفاع عنه.

وأثناء سير الجلسة، طلب المتهم التأجيل لحين التصالح مع أسرة الطفلة المجني عليها، مخاطبًا هيئة المحكمة "ما معيش محامي.. أنا عايز أجل لحد ما أجيب محامي واتصالح مع الناس".

تعود التفاصيل إلى شهر أكتوبر 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ إخطارًا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور مختار يوسف"، تاجر، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، دائرة المركز، يفيد تلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف ابنته "أبرار" 9 سنوات، وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، فيما أسفرت الجهود بعد مرور 24 ساعة من بلاغ والدها، أن وراء اختطاف الطفلة جار المجني عليها المدعو "محمد.ر.ك"، 23 سنة، صاحب محل زيوت سيارات.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة بهدف مساومة والدها على دفع فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت قتلها، ووضع جثتها في جوال وألقاها في مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.