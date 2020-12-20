وفاة طالب أثناء تدريب سباحة داخل جامعة المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

توفي طالب أثناء وجوده داخل كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بنوبة تشنجات، بعد خروجه من حمام السباحة.

وقال مصدر بالجامعة إن الطالب حازم أشرف كان يتلقى محاضرة عملي داخل حمام السباحة التابع لكلية التربية الرياضية، وعقب خروجه لحضور الجانب النظري من المحاضرة، فوجئ الجميع بإصابته بنوبة تشنجات، أدت لوفاته.

ونفى المصدر أن يكون الطالب غرق داخل حمام السباحة أثناء التدريب العملي، لافتًا إلى أن التدريبات العملية للطلاب داخل حمام السباحة تستغرق وقت قصير جدًا.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود بلاغ من عمليات النجدة، يتضمن وفاة طالب جامعي يدعى "حازم أشرف - 19 عامًا"، أثناء تواجده بكلية التربية الرياضية في جامعة المنيا، خلال تأدية المحاضرة العملي بحمام السباحة الخاص بالكلية.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وبعد سماع أحد شهود العيان، تبيّن أن الطالب أُصيب بنوبة تشجنات وهبوط حاد بالدورة الدموية، أدت إلى الوفاة في الحال قبل إسعافه.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.