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محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش وسوق السمك

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محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش وسوق السمك محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش وسوق السمك

مصراوي Masrawy

09:03 م الأحد 20 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عدة اجتماعات متصلة على مدار أربع ساعات، في حضور عدد من القيادات التنفيذية بالديوان، وكذا رؤساء القطاعات الخدمية ومدير مديرية الطرق ومديري إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري.

تابعت المحافظ، خلال اجتماعها، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببعض المناطق، وكذلك المشكلات والمعوقات والتحديات المطروحة خلال هذه الفترة، وآليات تذليلها لاستكمال جميع الأعمال بالمشروعات والعمليات.

جرى استعراض معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي، وعمليات الرصف ورد الشيئ لأصله بما تتضمنه من إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، إذ أكدت الدكتورة منال عوض على جميع الأجهزة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لهذه الأعمال وإتمامها وفقًا لبنود الخطة.

وخلال اجتماعها مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومُنفذي مشروع تطوير كورنيش النيل، وجهت محافظ دمياط تعليماتها بوضع جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من المراحل المدرجة بالمشروع، كما أكدت على سرعة البدء في مخططات تطوير سوقي السمك بمدينة دمياط والجملة بشطا، وكذا معدلات التنفيذ بمشروع تطوير الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية".

وشددت على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، والتصدي للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والمشاة، مؤكدة أيضا على التأكد من جاهزية معدات النظافة والارتقاء بهذه المنظومة والإدارة الجيدة لدورة العمل بما يحقق الصالح العام، وخدمة المواطنين بكافة القطاعات.

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