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تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لقواعد صرف تعويضات متضرري النوبة

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تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لقواعد صرف تعويضات متضرري النوبة تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لقواعد صرف تعويضات متضرري النوبة

مصراوي Masrawy

09:22 م الأحد 20 ديسمبر 2020

(مصراوي):

عقدت اليوم الأحد، اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، ووجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعلان فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم، ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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