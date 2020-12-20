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قبل مواجهة القادسية "دورياً".. الهلال يخسر خدمات الشهراني

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قبل مواجهة القادسية

يفتقد الهلال لخدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، بلقاء القادسية، غداً الاثنين، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بداعي الإصابة ( آلام في عضلة الساق)، فيما تعافى هتان باهبري من الإصابة الأخيرة التي لحقت به، وشارك في الجزء الأول من مران الفريق اليوم الأحد.

ميدانياً، عمد الجهاز الفني للفريق الأزرق بقيادة مدرب الفريق الروماني رازفان على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وسبق المران تمارين لياقية متنوعة.
وطبق رازفان النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال المواجهة عبر مناورة على كامل الملعب اختتم بها المران قبل المغادرة إلى الدمام استعداداً لمواجهة القادسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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