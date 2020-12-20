الدنمارك توافق على خطة للتخلص من جيف حيوانات المنك بعد إعدامها

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مصراوي Masrawy

ستوكهولم - (د ب أ)

قال عضو بمجلس الوزراء الدنماركي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده حصلت على أغلبية سياسية لخطة لإخراج جيف الملايين من حيوانات المنك والتخلص منها بعد أن تم إعدامها الشهر الماضي.

وتم إلقاء حوالي 4 ملايين من حيوانات المنك التي تم إعدامها في حفر على أراض مملوكة للجيش، مما تسبب في مخاوف من إمكانية أن تتسبب الجيف المتحللة في تلويث مياه الشرب أو مناطق السباحة.

وتم إعدام أكثر من 15 مليونًا من حيوان المنك منذ نوفمبر بعد اكتشاف انتقال شكل متحور من فيروس كورونا بين حيوانات المنك والبشر.