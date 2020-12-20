توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العريش وشمال سيناء لحفر الآبار

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

وقع رئيس جامعة العريش الدكتور سعيد عبد الله، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بروتوكول تعاون لتوفير المياه اللازمة لجامعة العريش للاستخدامات المختلفة ولري المزارع والمسطحات الخضراء بالجامعة، وذلك عن طريق شركة سيناء للحفر والخدمات والاستشارات الفنية لآبار المياه التابعة لمحافظة شمال سيناء.

تضمن البروتوكول الذي وقع عليه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ممثلاً عن المحافظة، والدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش ممثلاً عن الجامعة، أن تتولى المحافظة من خلال الشركة أعمال إنشاء وحفر آبار مياه ومد شبكات المياه داخل الجامعة، علاوة على تركيب وحدات لرفع المياه التي تحتاجها الجامعة.

وأكد المحافظ أنه طبقًا للبروتوكول فقد تم تكليف الشركة لتنفيذ الأعمال الموضحة في البروتوكول في الموعد المحدد، وهو 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى طبقًا لموافقة الجهتين.

كما أكد رئيس الجامعة على تميز وقدرة المحافظة من خلال الشركة على تنفيذ الأعمال لما تملكه من إمكانات وقدرات عالية على تنفيذ الأعمال في التوقيت المحدد، علاوة على التنفيذ بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.