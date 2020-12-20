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الزراعة: تحويل 5400 فدان من الري بالغمر إلى "التنقيط" في دمياط

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الزراعة: تحويل 5400 فدان من الري بالغمر إلى "التنقيط" في دمياط الزراعة: تحويل 5400 فدان من الري بالغمر إلى "التنقيط" في دمياط

مصراوي Masrawy

08:23 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في محافظة دمياط، تحويل4687 فدانًا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، على نفقة المزارعين، عقب توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض.

وأضاف عبدالسميع، في بيان له مساء الأحد، أن بعض المزارعين تقدموا بطلبات للتحول للري الحديث بديلًا عن الغمر لحوالي 723 فدانًا، وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات، وإرسالها إلى وحدة تطوير الري الحقلي في الوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالي مساحات الري الحديث في المحافظة 5410 أفدنة.

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