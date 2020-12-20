مختار جمعة يعتمد أولى قرارات الهيكل التنظيمي الجديد للأوقاف

مصراوي Masrawy
08:19 م الأحد 20 ديسمبر 2020
كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، عدة قرارات في أول تفعيل لهيكل الوزارة التنظيمي الجديد.
وتضمنت القرارات ما يلي:
1- الشيخ صبري ياسين عيد دويدار - رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، بدلا من رئيس قطاع المديريات.
2-عمرو فاروق فريد شكري - رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بدلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
3- المهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة - رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بدلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.
4- الدكتور أحمد عبدالرؤوف محمد علي - مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية، بدلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون التقويم والرقابة.
5- نسرين محمد خليل التباع - مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي.
6- محمد محمود فرج علي عمر - مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
7- هدى فؤاد يوسف محمد - مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.