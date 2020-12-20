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"الصحة" تحذر: 3 عادات تجنبها فورًا لمواجهة

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"الصحة" تحذر: 3 عادات تجنبها فورًا لمواجهة فيروس كورونا "الصحة" تحذر: 3 عادات تجنبها فورًا لمواجهة

مصراوي Masrawy

08:15 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

وطالبت وزارة الصحة بتجنب ممارسة 3 عادات فورًا، لمواجهة :

- استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد أكثر من مرة.

- أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

- التدخين بكل أنواعه.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المصابين بالفيروس في ، إلى مستوى جديد أمس السبت، بـ611 إصابة، ووفاة 28 حالة جديدة.

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