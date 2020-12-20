مصراوي Masrawy
08:15 م الأحد 20 ديسمبر 2020
كتب- أسامة علي:
حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.
وطالبت وزارة الصحة بتجنب ممارسة 3 عادات فورًا، لمواجهة فيروس كورونا:
- استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد أكثر من مرة.
- أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.
- التدخين بكل أنواعه.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المصابين بالفيروس في مصر، إلى مستوى جديد أمس السبت، بـ611 إصابة، ووفاة 28 حالة جديدة.
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