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إطلالة جذابة لملكة جمال فرنسا خلال حفل تتويجها لعام 2021

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إطلالة جذابة لملكة جمال فرنسا خلال حفل تتويجها لعام 2021 إطلالة جذابة لملكة جمال فرنسا خلال حفل تتويجها لعام 2021

مصراوي Masrawy

05:43 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتبت- هند خليفة

توجت أماندين بوتي، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بالفوز بلقب ملكة جمال فرنسا 2021، بعد أن اختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاما، في حفل استثنائي للمرة الأولى بدون جمهور، أمس السبت، والذي صادف مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

واختيرت أماندين من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عامًا، ومن المقرر بعد التتويج باللقب، أن تمثل بلادها في مسابقتي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم لعام 2021.

وارتدت أماندين بوتي خلال التتويج، فستانًا جذابًا باللون الذهبي، بقصة مفتوحة من أعلى الصدر والحمالات، معتمدة على تسريحة شعر مرفوع وناعمة، ولأن الجزء الأعلى من فستانها كان مرصعًا فاختارت عدم إضافة أي إكسسوارات لإطلالتها، كما أنها اعتمدت ماكياجًا بسيطًا ركزت فيه على العين.

جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا تعتبر من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، علماً أنها نظمت لأول مرة في العام 1920، وفازت باللقب وقتها أغنيس سوريه.

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