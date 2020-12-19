"تعليم صبيا": كثفنا الاستعدادات لبدء 148 ألف طالب وطالبة الاختبارات غدًا

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في أكثر من ألف مدرسة بنين وبنات عبر اجتماعات على مستوى الإدارة والمكاتب

كثفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة، في أكثر من ألف مدرسة للبنين والبنات، وذلك عبر عديد الاجتماعات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم.

حيث اجتمع مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي بقادة مكاتب التعليم للحديث عن آليات الاختبارات عن بعد، ونظمت الإدارة أكثر من ساعة دعم فني عن أدوات القياس والتقويم في منصة مدرستي.

وعقدت مكاتب التعليم اجتماعات لمناقشة أعمال الاختبارات، ونفذت وحدات التوجيه بالمكاتب ورش عمل للمرشدين حول التهيئة النفسية للاختبارات عن بعد، وعمل قسم الاختبارات بالإدارة على تعميم الدليل التفسيري للاختبارات، وإطلاع الميدان على الخطة الزمنية لسير الاختبارات لجميع المراحل.

وعلى مستوى الإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد، تم التنسيق مع مكاتب التعليم بإعداد خطط الزيارات، ومشاركة قسم التوجيه في التهيئة للاختبارات، والعمل على استقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، وتصميم محتوى عن الاستذكار السليم ونشره عبر منصة مدرستي.

ونظم مركز الدعم الإلكتروني بالإدارة أكثر من لقاء برؤساء الأقسام وقادة المدارس للحديث عن الاختبارات لطلاب التعليم العام، والتعليم المستمر، وطلاب التربية الخاصة، والتعليم الأهلي، وتم العمل على تسجيل طلبة الانتساب على منصة مدرستي وتفعيل حساباتهم ومعالجة وضع الطلاب المنقولين للإدارة، وتم ربط 260 معلمًا للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم المستمر بمنصة مدرستي للاستعداد لاختبار 4600 طالب وطالبة في 139 مدرسة معتمدة للتعليم المستمر.

وقدم مدير التعليم شكره للجميع في الميدان على جهودهم الاستعدادية للاختبارات، وشدد على ضرورة رفع جاهزيتهم في التعامل مع أي طارئ أثناء الاختبارات عن بعد وأهمية الدعم والمساندة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، وضرورة الالتزام بالاحترازات لمن يستلزم اختبارهم حضوريًا من الفاقد الضئيل من الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول المنصة واستعاضوا عنها بالبدائل التعليمية كقنوات عين والتكليفات المدرسية مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة لهم.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد تعليم صبيا جازان صبيا