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مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ "طالبان" على مركز للقوات الأمنية

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مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ "طالبان" على مركز للقوات الأمنية مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ "طالبان" على مركز للقوات الأمنية

مصراوي Masrawy

10:38 م السبت 19 ديسمبر 2020

كابول - (أ ش أ):
قتل 6 عسكريين أفغان وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة هجوم لحركة "طالبان" استهدف مركزا أمنيا في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان .
وقال رئيس مجلس ولاية بادغيسعبد العزيز بيك - في تصريحات أوردتها قناة ( اليوم) الاخبارية اليوم السبت - إن الهجوم وقع في مدينة قلعه نو، عاصمة الولاية، حيث استهدف المسلحون مركزا لقوات الحماية العامة الأفغانية التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار الى أن الهجوم خلف أيضا سبعة مفقودين في صفوف قوات الأمن .
يأتي الحادث وسط ارتفاع حاد في أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لأنهاء عقود من الصراعات من خلال حل سياسي .

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